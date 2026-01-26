Tragedia en Puerto Piray: un joven bonaerense murió ahogado en un arroyo.

Un trágico episodio se registró este sábado por la tarde en la localidad de Puerto Piray, donde un joven de 21 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, perdió la vida tras ahogarse en las aguas de un arroyo mientras se encontraba de vacaciones en Misiones.

El hecho ocurrió dentro del predio del Camping El Ranchito, ubicado en el kilómetro 18 de Puerto Piray. Según informaron fuentes policiales y médicas, las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cerca de las 19:30, luego de que el joven fuera hallado sin vida en la parte baja del arroyo Piray Guazú.

La víctima fue identificada como Nicolás Alejandro Cardozo Ramos, de 21 años, oriundo de Almirante Brown, Buenos Aires, quien se encontraba de visita en la ciudad de Eldorado y había concurrido al lugar junto a familiares.

De acuerdo a los testimonios recogidos, el joven se habría sumergido por unos segundos en el arroyo para refrescarse cuando, por causas que se desconocen, fue arrastrado por la corriente. Tras una rápida búsqueda en el sector, el cuerpo fue hallado minutos más tarde, inconsciente.

Pese al arribo del personal médico y a las tareas de asistencia, se constató su fallecimiento en el lugar. Posteriormente, el médico policial determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento, seguida de paro cardiorrespiratorio.

Luego de conocerse el deceso, familiares y allegados del joven iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos destinados a cubrir los gastos de traslado del cuerpo a Buenos Aires y los costos del servicio funerario.