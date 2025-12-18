Suspenden a un auxiliar de enfermería en Eldorado por presentar un título falso.

El Colegio de Profesionales de Enfermería de la Provincia de Misiones (ColPEM) resolvió suspender por 180 días en el ejercicio profesional a Víctor Dionisio Britez, luego de constatar que presentó un título de enfermero que nunca obtuvo. La situación fue detectada a partir de una denuncia y de una investigación interna que involucró a un trabajador del Hospital Escuela SAMIC Nivel III de Eldorado.

Desde la entidad profesional se informó que la persona investigada no posee el título ni la formación correspondiente a la carrera o tecnicatura superior en enfermería, y que su condición real es la de auxiliar de enfermería matriculado. Tras tomar conocimiento del caso, el Colegio elevó las actuaciones al Tribunal de Ética y Disciplina, que inició las verificaciones formales, incluyendo consultas a universidades para corroborar la documentación presentada.

Como resultado de ese proceso, el Tribunal determinó que el título invocado no fue otorgado y que existió una falsificación documental. En consecuencia, mediante la Resolución N.º C.E. 02/2025, fechada el 4 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión por 180 días, en el marco de lo establecido por la Ley I N.º 82 y el Código de Ética Profesional. La sanción rige desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 13 de julio de 2026, período durante el cual el implicado queda inhabilitado para ejercer dentro del ámbito del Colegio.

Desde el ColPEM remarcaron la gravedad del hecho y alertaron sobre los riesgos que implica para la salud pública, al señalar que no todas las prácticas están habilitadas para auxiliares y que las consecuencias pueden ser especialmente graves en áreas críticas del sistema sanitario. En ese sentido, se inició además un control estricto de las tareas que el auxiliar tiene permitido realizar, de acuerdo a sus competencias reales.

La entidad también indicó que el caso podría derivar en una instancia penal, dependiendo de la responsabilidad de quien falsificó el título, y no descartó la aplicación de una sanción más severa, como la cancelación definitiva de la matrícula profesional.

La investigación se originó a partir de una denuncia anónima, que luego fue formalizada, y se trata de la primera vez en los 34 años de historia del Colegio que se aplica una suspensión de este tipo. La medida ya fue comunicada al Ministerio de Salud Pública, que deberá definir la situación laboral del implicado mientras avanza el proceso administrativo y judicial.

