Secuestran una moto y abren una causa penal por conducción temeraria en Santiago de Liniers.

Un operativo de seguridad desplegado en la noche del sábado sobre la colectora de la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 29, culminó con el secuestro de una motocicleta Honda Tornado 250 cc y la apertura de una causa penal por conducción temeraria, en un hecho que había generado temor entre vecinos de Santiago de Liniers.

El procedimiento se concretó alrededor de las 22 horas, cuando efectivos de la Unidad Regional III interceptaron el rodado, que era conducido por Francisco V., de 46 años. En el lugar se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y se dispuso el secuestro de la motocicleta.

La intervención policial fue más allá del control vehicular. A partir de tareas investigativas, patrullaje virtual y un trabajo articulado con el área de Cibercrimen, los efectivos lograron establecer que días antes la misma motocicleta había sido utilizada para realizar maniobras peligrosas en la vía pública.

Según se desprende de videos, fotografías y testimonios recabados, el rodado era conducido por Fabián Genaro V., hijo del propietario, quien ejecutaba conductas imprudentes que ponían en riesgo su vida y la de terceros, generando preocupación en el barrio. Estas maniobras, además, eran registradas y difundidas a través de redes sociales.

Ante la gravedad de los hechos constatados, la Justicia dispuso la instrucción de un sumario judicial por el delito de conducción temeraria contra el hijo del dueño de la motocicleta. Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que este tipo de conductas no solo constituyen infracciones de tránsito, sino que pueden derivar en consecuencias penales cuando ponen en peligro a la comunidad.