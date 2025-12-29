San Pedro se prepara para la reapertura del Paso Rosales este 1° de enero: cuáles son los requisitos migratorios

Raúl Añáiz, referente del sector Turismo de la Cámara de Comercio de San Pedro, explicó que la restitución de la Policía Federal en el lado brasileño permite reactivar un esquema que ya mostró resultados positivos en temporadas anteriores. “Creemos que vamos a tener otra vez una buena afluencia de turismo, como viene pasando todos los años. El sector de hotelería se está preparando, el sector de gastronomía también, y estamos con muchas expectativas esperando que esto traiga un poco de movimiento a estos rubros que hoy están bastante castigados”, afirmó.

En esa línea, recordó que durante la última temporada alta los alojamientos trabajaron con niveles de ocupación casi totales. “El año pasado lo que es el sector de alojamiento estuvo durante toda la temporada casi al 100% trabajando. Eso activa y reactiva lindo porque hoy por hoy está bastante parado todo”, señaló. Ese flujo fronterizo, sostuvo, genera un derrame económico que alcanza a estaciones de servicio, comercios y emprendimientos locales.

Sobre los requisitos para cruzar, Añáiz detalló que se agilizó el trámite migratorio mediante la precarga digital. “Lo que agilizó mucho es descargar de la página de la Policía Federal de Brasil la precarga migratoria. Eso genera un QR con los datos de cada pasajero y del vehículo, que se puede llevar impreso o en formato digital y se escanea del lado brasileño”, explicó. Además, subrayó que es indispensable contar con la documentación vigente y, en el caso de viajar con menores, las partidas de nacimiento y las autorizaciones correspondientes cuando no están presentes ambos padres.

En cuanto al funcionamiento del paso, precisó que estará habilitado entre las 7 y las 19 horas. “Siempre hay que recordar que si uno llega a San Pedro cerca de las seis y media de la tarde, conviene quedarse a dormir acá, porque a las siete cierran. Si no, después hay que volver esos 40 kilómetros”, advirtió, al tiempo que recomendó planificar los traslados con antelación.

Respecto al tránsito desde Brasil hacia Argentina, indicó que si bien se observa una importante circulación de vehículos y motos brasileñas, ese movimiento aún no se traduce en un impacto comercial significativo en la zona. “Estamos viendo muchos vehículos brasileños, pero no se está reflejando en un movimiento comercial en la zona. Además, se nota que están viajando más hacia el sur”, comentó.

Uno de los reclamos centrales del sector es lograr la apertura permanente del cruce. Añáiz explicó que continúan las gestiones para incorporar a San Pedro y a Paraíso, en Brasil, al anexo 1 de ciudades vinculadas del Mercosur. “Eso hoy está en el Senado de la Nación. Se tiene que ratificar la ley y Argentina debe adherir. Luego se harían los trámites en Cancillería para incluir a San Pedro y Paraíso en ese anexo, lo que nos daría la ventaja del tránsito vecinal fronterizo, que hoy no tenemos y sí tiene Bernardo de Irigoyen”, sostuvo.

El dirigente remarcó que esa condición no solo potenciaría el turismo, sino que también abriría oportunidades laborales. “Si el paso estuviera habilitado las 24 horas, muchos brasileños podrían venir a almorzar, a cenar o a alguna fiesta y volver de noche. Además, el tránsito vecinal fronterizo permitiría trabajo registrado del lado brasileño, algo que hoy no tenemos. La economía está deprimida y sería una posibilidad para nuestros habitantes, sin tener que irse a vivir a Brasil”, argumentó.

De cara a la temporada alta, anticipó reuniones con actores del Alto Uruguay para coordinar acciones. “Desde la Cámara vamos a ver cómo trabajar en conjunto con la Policía de Turismo y con la Municipalidad» para ordenar el tránsito y asistir al viajero”, indicó. No obstante, aclaró que las mejoras de infraestructura requieren aval nacional. “La provincia está dispuesta a hacer las obras que haya que hacer, pero necesitamos que Nación autorice”, remarcó.

Finalmente, Añáiz destacó el rol estratégico que ya ocupa el Paso Rosales para quienes viajan a Brasil. “Es un paso muy importante para el viajero que está instalado para las vacaciones en Brasil y sería fundamental que se mejoren las infraestructuras. Tanto el municipio como la provincia están comprometidos en hacer las obras necesarias”, concluyó.