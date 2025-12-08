San Pedro celebró el Día de la Inmaculada Concepción con una caminata de 12 km y renovó la tradición que marca el inicio del clima navideño.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, volvió a convertirse en un punto de encuentro espiritual y comunitario en todo el mundo y también en Misiones. En San Pedro, la fecha se celebró con la tradicional caminata de 12 kilómetros que acompaña a la Virgen hasta la iglesia ubicada en Terciados Paraíso, una actividad que reúne a familias, fieles y peregrinos que cada año renuevan su devoción.

La jornada marca, además, el inicio simbólico de las festividades decembrinas: es el día en que en muchos hogares comienza el armado del arbolito y el pesebre, dando paso a un clima festivo que anticipa la Navidad y el fin de año.

Más allá de las costumbres populares, el 8 de diciembre tiene una historia profundamente arraigada en la tradición iberoamericana. Antes de que el verano llegue al hemisferio sur y de que las luces navideñas iluminen las calles, esta fecha funciona como el punto de partida emocional y espiritual de la temporada, activando celebraciones, peregrinaciones y rituales que se transmiten de generación en generación.