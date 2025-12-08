Vía Eldorado / Ciudad

San Pedro celebró el Día de la Inmaculada Concepción con una caminata de 12 km y renovó la tradición que marca el inicio del clima navideño

En el marco de una fecha que moviliza a millones en todo el mundo, vecinos de San Pedro participaron de la peregrinación hacia la iglesia de Terciados Paraíso.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

8 de diciembre de 2025,

San Pedro celebró el Día de la Inmaculada Concepción con una caminata de 12 km y renovó la tradición que marca el inicio del clima navideño
San Pedro celebró el Día de la Inmaculada Concepción con una caminata de 12 km y renovó la tradición que marca el inicio del clima navideño.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, volvió a convertirse en un punto de encuentro espiritual y comunitario en todo el mundo y también en Misiones. En San Pedro, la fecha se celebró con la tradicional caminata de 12 kilómetros que acompaña a la Virgen hasta la iglesia ubicada en Terciados Paraíso, una actividad que reúne a familias, fieles y peregrinos que cada año renuevan su devoción.

La jornada marca, además, el inicio simbólico de las festividades decembrinas: es el día en que en muchos hogares comienza el armado del arbolito y el pesebre, dando paso a un clima festivo que anticipa la Navidad y el fin de año.

Más allá de las costumbres populares, el 8 de diciembre tiene una historia profundamente arraigada en la tradición iberoamericana. Antes de que el verano llegue al hemisferio sur y de que las luces navideñas iluminen las calles, esta fecha funciona como el punto de partida emocional y espiritual de la temporada, activando celebraciones, peregrinaciones y rituales que se transmiten de generación en generación.

Temas Relacionados

MÁS DE Ciudad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS