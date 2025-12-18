Rotura de un caño troncal dejó sin agua y con baja presión a varios barrios de Eldorado.

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL) informó que durante la jornada de este jueves se registró la rotura de un caño troncal de 160 milímetros en la cañería de impulsión de la planta de Pinares, situación que obligó a detener el funcionamiento de la planta.

Como consecuencia del inconveniente, se produjo la interrupción del suministro de agua potable y una baja presión en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo al comunicado emitido por el sector Aguas de la cooperativa, los barrios afectados son Gardes, Puerto Pinares, El Porvenir, Bernin, Antiguo Centro, El Fundador, Lomas del Paraná, Gildi y Santa Catalina.

Desde la CEEL señalaron que el personal trabaja de manera ininterrumpida para reparar el caño dañado y restablecer el servicio lo antes posible. Según las estimaciones oficiales, el suministro comenzaría a normalizarse de forma progresiva antes del mediodía.

Asimismo, se solicitó a los vecinos de las zonas afectadas realizar un uso responsable del agua hasta tanto se complete la normalización total del sistema.