Rotura de un caño en la planta de Pinares dejó sin agua a varios barrios de Eldorado

La CEEL informó que un caño de impulsión se rompió esta mañana en la zona de Calle Alta Tensión del kilómetro 1, provocando baja presión y cortes temporales en distintos sectores. Las reparaciones continúan y el servicio comenzaría a normalizarse hacia el mediodía.

Jimena Leguizamón
11 de diciembre de 2025,

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL) informó que durante la mañana de este jueves se produjo la rotura de un caño de impulsión en la planta de Pinares, ubicada en la zona de Calle Alta Tensión del kilómetro 1.

El inconveniente afectó el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad, con baja presión y faltas de servicio mientras los operarios trabajaban para solucionar el problema.

Según el comunicado oficial, los barrios perjudicados son Pinares, Parque Schwelm, Elena, Antiguo Centro, Gardes, El Porvenir y Lomas del Paraná.

Desde CEEL Aguas señalaron que las tareas de reparación se llevan adelante de manera ininterrumpida y estimaron que la normalización del servicio comenzará de forma gradual hacia las 12.00. Asimismo, solicitaron la comprensión de los vecinos y recomendaron hacer un uso responsable del agua hasta la recuperación total del suministro.

