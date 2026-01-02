Vía Eldorado / Pelea callejera

Ronda de tragos terminó con una pelea en la vía pública que dejó dos jóvenes con heridas graves y dos detenidos en Eldorado

Una pelea registrada en horas del mediodía de este jueves en la ciudad de Eldorado terminó con dos jóvenes con lesiones de gravedad y dos hombres detenidos. El episodio ocurrió cerca de las 13 en el barrio Guaraní, kilómetro 2, y habría tenido como detonante una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

2 de enero de 2026,

El hecho se produjo en la vía pública, sobre la calle Marcovich, donde dos jóvenes de 22 y 24 años denunciaron haber sido atacados con un arma blanca por otros dos hombres. Tras un llamado al sistema de emergencias 911, personal policial y sanitario acudió al lugar y asistió a las víctimas, que luego fueron trasladadas al Hospital Samic para recibir atención médica.

De acuerdo al parte médico, uno de los heridos presentó una lesión punzocortante en la región parietal izquierda, con compromiso de la cavidad torácica. El otro joven sufrió una herida similar en el tórax posterior izquierdo, además de una lesión en el cuero cabelludo. En ambos casos, los profesionales estimaron un período de curación de 35 días.

Con los datos aportados por las víctimas y tras recorridas preventivas por la zona, efectivos policiales lograron localizar y detener a los dos presuntos agresores, quienes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Durante el procedimiento, se constató que uno de los detenidos no presentaba lesiones visibles, mientras que el otro tenía escoriaciones en el rostro y en la rodilla derecha. Según se informó, ambos evidenciaban signos de haber consumido alcohol.

