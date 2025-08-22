Vía Eldorado / Robo

Recuperan vehículos robados en Eldorado: investigan si un sospechoso estaría vinculado a varios hechos

La Policía recuperó una Toyota Hilux y una motocicleta Honda CG Titan robadas en Colonia Delicia y 9 de Julio. Vecinos vinculan a un mismo sospechoso con los hechos.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

22 de agosto de 2025,

Según la denuncia de varios vecinos, un intento de robo podría estar relacionado con hechos recientes ocurridos en Colonia Delicia y en 9 de Julio. Según indicaron los residentes, el mismo delincuente que sustrajo una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Honda CG Titan 150 cc habría intentado ingresar a otra vivienda.

Las cámaras de seguridad privadas registraron a la camioneta robada estacionando frente a una casa de 9 de Julio y al sospechoso revisando vehículos dentro de la propiedad. Gracias al monitoreo del CIO 911, los movimientos de los rodados fueron seguidos de cerca y se montó un operativo encubierto.

La motocicleta fue hallada abandonada en una zona de malezas del kilómetro 5 de Eldorado, mientras que la camioneta apareció en la calle Cocomarola, a la altura del kilómetro 10, en inmediaciones del hospital Samic. Ambos vehículos fueron incautados.

Las divisiones Drogas Peligrosas e Investigaciones de la Policía de Eldorado lograron esclarecer los robos, aunque la investigación continúa para identificar y detener a los responsables.

