Recuperan vehículos robados en Eldorado: investigan si un sospechoso estaría vinculado a varios hechos

Según la denuncia de varios vecinos, un intento de robo podría estar relacionado con hechos recientes ocurridos en Colonia Delicia y en 9 de Julio. Según indicaron los residentes, el mismo delincuente que sustrajo una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Honda CG Titan 150 cc habría intentado ingresar a otra vivienda.

Las cámaras de seguridad privadas registraron a la camioneta robada estacionando frente a una casa de 9 de Julio y al sospechoso revisando vehículos dentro de la propiedad. Gracias al monitoreo del CIO 911, los movimientos de los rodados fueron seguidos de cerca y se montó un operativo encubierto.

La motocicleta fue hallada abandonada en una zona de malezas del kilómetro 5 de Eldorado, mientras que la camioneta apareció en la calle Cocomarola, a la altura del kilómetro 10, en inmediaciones del hospital Samic. Ambos vehículos fueron incautados.

Las divisiones Drogas Peligrosas e Investigaciones de la Policía de Eldorado lograron esclarecer los robos, aunque la investigación continúa para identificar y detener a los responsables.