Recuperan motocicletas robadas y detienen a dos jóvenes en Eldorado y Mado.

La Policía de Misiones concretó dos procedimientos en el norte provincial que culminaron con la recuperación de motocicletas robadas y la detención de jóvenes implicados.

En Mado, efectivos de la Unidad Regional III de Eldorado localizaron una Gilera Smash 110 cc que había sido sustraída a una mujer en inmediaciones de su lugar de trabajo. Un joven de 25 años fue detenido cuando intentaba escapar por un camino terrado en Colonia Victoria.

Por otra parte, en un operativo de control de tránsito realizado en Eldorado, personal de la División Prevención de Delitos y de la Comisaría 4ª secuestró una motocicleta Honda CB1 125 cc.

El rodado presentaba documentación apócrifa y tenía pedido de secuestro vigente por hurto. Su conductor, de 21 años, fue demorado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción junto con el vehículo.