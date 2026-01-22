Puerto Rico: detuvieron a un hombre y a su cuñada por el abuso sexual de una adolescente de 13 años.

Un grave hecho judicial mantiene en vilo a la ciudad de Puerto Rico, donde la Justicia investiga un caso de abuso contra una adolescente de 13 años ocurrido durante los primeros días de enero. Por la causa, un hombre de 35 años y una mujer de 26 se encuentran detenidos e imputados por delitos de extrema gravedad.

De acuerdo con información oficial, la investigación se inició tras una denuncia presentada por una familiar de la víctima, que permitió detectar la posible existencia de material ilegal almacenado en un teléfono celular. A partir de ese hallazgo, se activaron los protocolos judiciales y de protección de la niñez, y la menor prestó declaración en un entorno especialmente diseñado para evitar su revictimización.

Con los primeros elementos reunidos, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, ordenó una serie de allanamientos y dispuso la detención de los sospechosos. Ambos fueron imputados por abuso sexual y por delitos relacionados con la producción y circulación de material de abuso sexual infantil, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

En la audiencia indagatoria, los acusados optaron por no declarar. La Justicia resolvió además dictar prisión preventiva, al considerar que existen riesgos procesales que justifican la medida. Mientras tanto, la Policía de Misiones continúa con las pericias técnicas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, que resultan clave para el avance de la causa.

La adolescente se encuentra actualmente bajo el cuidado de familiares directos y recibe acompañamiento de los organismos estatales correspondientes. Desde el ámbito judicial y de protección de derechos reiteraron la importancia de preservar la identidad de la víctima y de abordar este tipo de casos con responsabilidad, evitando la difusión de detalles que puedan vulnerar su intimidad.