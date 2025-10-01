Puerto Piray: intento de asalto al Banco Macro terminó frustrado por la rápida reacción policial.

La mañana de ayer martes, un intento de asalto a la sucursal del Banco Macro de Puerto Piray generó gran conmoción en la comunidad. Cerca de las 9, al menos cuatro hombres armados irrumpieron en el edificio ubicado en la intersección de la avenida Mitre y la calle María Elena Walsh.

Según fuentes policiales, dos de los asaltantes portaban armas cortas y otro se hizo pasar por efectivo de la Policía Federal. La banda redujo a la gerente, de 42 años, despojándola de su teléfono celular y las llaves de su vehículo. Luego, junto al tesorero, fueron llevados hasta la puerta de la bóveda.

Sin embargo, un policía que prestaba adicionales en la sucursal logró accionar la alarma, lo que precipitó la huida de los delincuentes antes de concretar el robo. El aviso permitió que las patrullas llegaran rápidamente al lugar.

Tras el hecho, la Jefatura de Policía de Misiones desplegó un cerrojo provincial para dar con los asaltantes, reforzando controles en rutas, accesos y caminos vecinales. El operativo fue encabezado en el lugar por el director general de Seguridad, Raúl Maslowski, mientras se analizaban las imágenes del sistema de cámaras del 911 para identificar a los responsables y trazar su ruta de fuga.