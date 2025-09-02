Presunta “viuda negra” fue detenida acusada de robar un auto en Eldorado.

Un hombre denunció haber sido víctima de un robo luego de compartir bebidas alcohólicas el domingo por la noche en una vivienda del kilómetro 6 de Eldorado. Según relató, se quedó dormido y, al despertar cerca de las 6 de la mañana, descubrió que tanto la mujer con la que estaba como su automóvil habían desaparecido.

La Policía desplegó un operativo que permitió localizar el rodado el lunes por la tarde, alrededor de las 14.30, sobre la avenida Córdoba, en el kilómetro 9. Allí detuvieron a la sospechosa, de 33 años, quien fue trasladada a sede policial.

El vehículo fue recuperado y se realizaron pericias con levantamiento de muestras para posteriores cotejos de ADN. De acuerdo con fuentes policiales, la detenida cuenta con antecedentes por robo y contravenciones, y no descartan que esté vinculada a hechos similares.

Tanto la mujer como el automóvil quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Eldorado.