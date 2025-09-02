Vía Eldorado / Robo

Presunta “viuda negra” fue detenida acusada de robar un auto en Eldorado

El hecho ocurrió tras un encuentro en una vivienda del kilómetro 6. La sospechosa, de 33 años y con antecedentes, fue interceptada horas después cuando circulaba con el vehículo.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

2 de septiembre de 2025,

Presunta “viuda negra” fue detenida acusada de robar un auto en Eldorado
Presunta “viuda negra” fue detenida acusada de robar un auto en Eldorado.

Un hombre denunció haber sido víctima de un robo luego de compartir bebidas alcohólicas el domingo por la noche en una vivienda del kilómetro 6 de Eldorado. Según relató, se quedó dormido y, al despertar cerca de las 6 de la mañana, descubrió que tanto la mujer con la que estaba como su automóvil habían desaparecido.

La Policía desplegó un operativo que permitió localizar el rodado el lunes por la tarde, alrededor de las 14.30, sobre la avenida Córdoba, en el kilómetro 9. Allí detuvieron a la sospechosa, de 33 años, quien fue trasladada a sede policial.

El vehículo fue recuperado y se realizaron pericias con levantamiento de muestras para posteriores cotejos de ADN. De acuerdo con fuentes policiales, la detenida cuenta con antecedentes por robo y contravenciones, y no descartan que esté vinculada a hechos similares.

Tanto la mujer como el automóvil quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Eldorado.

Temas Relacionados

MÁS DE Robo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS