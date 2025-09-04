Policías de Eldorado visitaron a una nena que reanimaron con RCP.

Ximena, una pequeña de cinco años que había sufrido una descompensación respiratoria el fin de semana pasado, recibió en su casa a los efectivos policiales que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lograron estabilizarla.

El episodio ocurrió el sábado en la intersección de las calles Matienzo y Francisco Solano López, en el kilómetro 3 de Eldorado. Alertados por vecinos, agentes del Comando Radioeléctrico Oeste llegaron al lugar y hallaron a la menor inconsciente. Tras practicarle RCP, consiguieron estabilizarla y la trasladaron al Hospital Ramón Gardes, donde permaneció internada hasta su recuperación.

Ayer miércoles, ya restablecida, Ximena recibió en su domicilio a los policías que la asistieron, en un encuentro cargado de emoción y gratitud. La familia destacó la rápida y efectiva intervención de los uniformados, cuya actuación fue clave para salvarle la vida.