Policía fuera de servicio salvó la vida de un hombre en un supermercado de Puerto Rico.

Un efectivo de la Policía de Misiones que se encontraba de franco logró reanimar a un vecino de 75 años que se desvaneció este martes por la tarde en un supermercado de la ciudad de Puerto Rico.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30, cuando el oficial Ayudante Mario Solís realizaba compras personales y escuchó gritos de auxilio en la línea de cajas. Al acercarse, constató que un hombre mayor se encontraba inconsciente y sin reacción.

De inmediato, Solís se identificó como policía, pidió que llamaran al 911 y comenzó con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Durante varios minutos aplicó compresiones torácicas y respiración asistida hasta que la víctima recuperó el pulso, abrió los ojos y volvió a respirar con normalidad.

Minutos después, personal médico llegó al lugar y trasladó al paciente a una clínica local. Allí ingresó a la guardia con diagnóstico de deshidratación severa y signos compatibles con un posible preinfarto. El hombre permanece internado en la unidad de cuidados intensivos para estudios complementarios.