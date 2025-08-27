Vía Eldorado / policia

Policía fuera de servicio salvó la vida de un hombre en un supermercado de Puerto Rico

El oficial Ayudante Mario Solís practicó maniobras de RCP a un vecino de 75 años que se había desvanecido. El hombre recuperó el pulso y la conciencia antes de ser trasladado a una clínica.

Jimena Leguizamón

27 de agosto de 2025,

Policía fuera de servicio salvó la vida de un hombre en un supermercado de Puerto Rico.

Un efectivo de la Policía de Misiones que se encontraba de franco logró reanimar a un vecino de 75 años que se desvaneció este martes por la tarde en un supermercado de la ciudad de Puerto Rico.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:30, cuando el oficial Ayudante Mario Solís realizaba compras personales y escuchó gritos de auxilio en la línea de cajas. Al acercarse, constató que un hombre mayor se encontraba inconsciente y sin reacción.

De inmediato, Solís se identificó como policía, pidió que llamaran al 911 y comenzó con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Durante varios minutos aplicó compresiones torácicas y respiración asistida hasta que la víctima recuperó el pulso, abrió los ojos y volvió a respirar con normalidad.

Minutos después, personal médico llegó al lugar y trasladó al paciente a una clínica local. Allí ingresó a la guardia con diagnóstico de deshidratación severa y signos compatibles con un posible preinfarto. El hombre permanece internado en la unidad de cuidados intensivos para estudios complementarios.

