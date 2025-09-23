Montecarlo participará del Torneo Internacional Pionero Carlos Culmey en Brasil.

Montecarlo confirmó su participación en el Torneo de Integración Deportiva Internacional Pionero Carlos Culmey, que reunirá a delegaciones de distintos países y localidades de la región. La 39ª edición del evento se realizará del 7 al 9 de noviembre en Cunhataí, Santa Catarina Brasil.

La ciudad asistió recientemente a la reunión organizativa, donde se definieron aspectos logísticos, deportivos y culturales del evento.

Desde la Municipalidad destacaron que la participación refuerza el compromiso local con la promoción del deporte como herramienta de integración social y como vínculo entre comunidades más allá de las fronteras.