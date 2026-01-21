Vía Eldorado / Montecarlo

Montecarlo: dos personas resultaron lesionadas tras un despiste en la ruta provincial 211

El siniestro ocurrió en la tarde del martes, a la altura del kilómetro 10.

Jimena Leguizamón
21 de enero de 2026,

Montecarlo: dos personas resultaron lesionadas tras un despiste en la ruta provincial 211.

Un despiste vehicular se registró en la tarde de este martes sobre la Ruta Provincial N.º 211, a la altura del kilómetro 10, en jurisdicción de Montecarlo, y dejó como saldo dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, cuando una camioneta Ford EcoSport, conducida por un hombre de 86 años, perdió el control por motivos que aún se investigan y terminó despistando hacia la banquina. En el rodado también viajaba una mujer de 76 años.

Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes resultaron con lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia, a la espera de la correspondiente evaluación médica. Las actuaciones continúan para determinar las causas que provocaron el accidente.

