La UGD celebró el Acto de Colación de Grado en su Centro Académico Eldorado

La Universidad Gastón Dachary (UGD) realizó el Acto de Colación de Grado del Centro Académico Eldorado, una ceremonia que reunió a autoridades universitarias, docentes, estudiantes y familias para celebrar el egreso de nuevos profesionales formados en la institución.

Jimena Leguizamón
16 de diciembre de 2025,

El acto tuvo lugar el pasado 28 de noviembre y fue encabezado por el rector de la UGD, ingeniero Luis Lichowski, junto a autoridades académicas, en una jornada cargada de emoción y reconocimiento al esfuerzo sostenido de los graduados a lo largo de su trayectoria universitaria.

En esta oportunidad recibieron su título egresados y egresadas de las carreras de Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Nutrición, Profesorado Universitario en Educación Física y Deportes y Procurador, fortaleciendo el entramado profesional de la zona norte de Misiones con perfiles formados bajo elevados estándares académicos.

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue el reconocimiento a los mejores promedios de la promoción 2025, quienes tuvieron a su cargo el porte de las banderas de ceremonia y fueron distinguidos por su desempeño académico, reflejo del compromiso y la constancia a lo largo de su formación.

Durante el acto, la Universidad también otorgó la distinción de Graduada Notable a la contadora Ingrid Romina Faccio, actual intendente de Wanda, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al desarrollo institucional y comunitario, poniendo en valor el impacto de los egresados de la UGD en la gestión pública y el liderazgo regional.

La jornada incluyó además el tradicional Juramento Profesional, mediante el cual los nuevos graduados asumieron el compromiso ético de ejercer sus profesiones con responsabilidad social y vocación de servicio.

Con este nuevo acto de colación, la Universidad Gastón Dachary reafirmó su misión de formar profesionales con valores, preparados para afrontar los desafíos del mundo laboral y contribuir activamente al crecimiento de Misiones y la región, consolidando su presencia académica en Eldorado como un espacio de oportunidades y proyección futura.

