La UGD celebró el Acto de Colación de Grado en su Centro Académico Eldorado.

El acto tuvo lugar el pasado 28 de noviembre y fue encabezado por el rector de la UGD, ingeniero Luis Lichowski, junto a autoridades académicas, en una jornada cargada de emoción y reconocimiento al esfuerzo sostenido de los graduados a lo largo de su trayectoria universitaria.

En esta oportunidad recibieron su título egresados y egresadas de las carreras de Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Nutrición, Profesorado Universitario en Educación Física y Deportes y Procurador, fortaleciendo el entramado profesional de la zona norte de Misiones con perfiles formados bajo elevados estándares académicos.

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue el reconocimiento a los mejores promedios de la promoción 2025, quienes tuvieron a su cargo el porte de las banderas de ceremonia y fueron distinguidos por su desempeño académico, reflejo del compromiso y la constancia a lo largo de su formación.

Durante el acto, la Universidad también otorgó la distinción de Graduada Notable a la contadora Ingrid Romina Faccio, actual intendente de Wanda, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al desarrollo institucional y comunitario, poniendo en valor el impacto de los egresados de la UGD en la gestión pública y el liderazgo regional.

La jornada incluyó además el tradicional Juramento Profesional, mediante el cual los nuevos graduados asumieron el compromiso ético de ejercer sus profesiones con responsabilidad social y vocación de servicio.

Con este nuevo acto de colación, la Universidad Gastón Dachary reafirmó su misión de formar profesionales con valores, preparados para afrontar los desafíos del mundo laboral y contribuir activamente al crecimiento de Misiones y la región, consolidando su presencia académica en Eldorado como un espacio de oportunidades y proyección futura.