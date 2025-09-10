Vía Eldorado / Fútbol

La Liga de Eldorado disputa la final regional de la Copa País ante la Liga Correntina

El equipo misionero jugará este miércoles en Corrientes el partido de ida de la Región Litoral Norte, con la mira puesta en un buen resultado para la revancha.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

10 de septiembre de 2025,

La Liga de Eldorado disputa la final regional de la Copa País ante la Liga Correntina
La Liga de Eldorado disputa la final regional de la Copa País ante la Liga Correntina.

La Selección de la Liga de Eldorado afrontará este miércoles 10 de septiembre el partido de ida de la final de la etapa regional de la Copa País, correspondiente a la Región Litoral Norte. El encuentro se disputará desde las 15:30 en el estadio de Boca Unidos, en Corrientes, frente a la Selección de la Liga Correntina de Fútbol.

El plantel dirigido por Facundo Ocampos buscará dar un paso clave que le permita llegar con ventaja a la revancha. Para este compromiso, la organización dispuso que el ingreso al estadio sea únicamente por calle Trento, con entradas generales a $2.000 y un valor reducido de $1.000 para quienes presenten el carnet de la LCF.

Los convocados para este primer duelo son: Matías Torales, Brian Metz, Brahian Ferreira, Nahuel Duarte, Juan Pablo Maidana, Alejandro Cabrera, Alan Casco, Facundo González, Rodrigo Ferreira, Denis Vera, Juan Urbina, Agustín Toledano, Walter Ortiz, Mario Torres, Maxi Torres, Adrián Bravo, Ezequiel Bogado, Diego Cabrera, Yonatan Irala, Pablo Reis, Martín González, Nahuel Martínez, Luis López e Imanol Díaz.

Temas Relacionados

MÁS DE Fútbol
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS