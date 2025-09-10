La Liga de Eldorado disputa la final regional de la Copa País ante la Liga Correntina.

La Selección de la Liga de Eldorado afrontará este miércoles 10 de septiembre el partido de ida de la final de la etapa regional de la Copa País, correspondiente a la Región Litoral Norte. El encuentro se disputará desde las 15:30 en el estadio de Boca Unidos, en Corrientes, frente a la Selección de la Liga Correntina de Fútbol.

El plantel dirigido por Facundo Ocampos buscará dar un paso clave que le permita llegar con ventaja a la revancha. Para este compromiso, la organización dispuso que el ingreso al estadio sea únicamente por calle Trento, con entradas generales a $2.000 y un valor reducido de $1.000 para quienes presenten el carnet de la LCF.

Los convocados para este primer duelo son: Matías Torales, Brian Metz, Brahian Ferreira, Nahuel Duarte, Juan Pablo Maidana, Alejandro Cabrera, Alan Casco, Facundo González, Rodrigo Ferreira, Denis Vera, Juan Urbina, Agustín Toledano, Walter Ortiz, Mario Torres, Maxi Torres, Adrián Bravo, Ezequiel Bogado, Diego Cabrera, Yonatan Irala, Pablo Reis, Martín González, Nahuel Martínez, Luis López e Imanol Díaz.