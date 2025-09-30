La eldoradense Sandra Rolón completó por sexto año consecutivo el Spartathlon en Grecia.

La atleta Sandra Rolón, oriunda de Eldorado, logró por sexto año consecutivo completar el Spartathlon, la exigente competencia de 246 kilómetros que une Atenas con Esparta en homenaje al histórico recorrido del mensajero Filípides.

En la edición 2025, la misionera enfrentó condiciones adversas de frío, lluvia y viento, pero volvió a cruzar la meta con éxito. Además, logró mejorar su tiempo con respecto al año anterior, registrando poco más de 35 horas de carrera.

Rolón integró el equipo argentino que participó de la prueba, considerada una de las más duras del ultrafondo mundial, y recibió una nueva medalla y trofeo que se suman a su historial deportivo.