Intervención policial resguardó a cuatro menores durante un episodio de violencia familiar en Eldorado.

Los padres de los niños, en estado de ebriedad, protagonizaban una violenta discusión. Los menores quedaron al cuidado de un familiar y se dio intervención a la Justicia y a organismos de protección.

Jimena Leguizamón

13 de enero de 2026,

Una intervención policial permitió resguardar a cuatro menores de edad que se encontraban en una vivienda del kilómetro 6 de la ciudad de Eldorado, donde sus propios padres, en estado de ebriedad, protagonizaban una violenta discusión que ponía en riesgo la integridad de los niños.

El hecho se registró alrededor de las 22:30 del domingo, cuando una comisión policial de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III acudió a un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Río Gualeyán y Mar Chiquita, tras un llamado de un vecino que alertó sobre una situación de violencia familiar. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los adultos responsables del hogar se estaban agrediendo entre sí.

Ante la gravedad del escenario, el personal policial priorizó el resguardo inmediato de los menores y constató la presencia de cuatro niños en la vivienda. Los mismos fueron puestos a salvo y quedaron al cuidado provisorio de su tío, Omar, de 35 años, familiar directo que asumió la custodia inicial.

En el marco del procedimiento, fueron detenidos Alicia G. (34) y Sergio G. (42), ambos progenitores de los menores, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se dio intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia para garantizar el seguimiento del caso y la protección integral de los niños involucrados.

