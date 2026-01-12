Vía Eldorado / Robo

Intentó escapar de un control en Pozo Azul y fue detenido con una moto robada en Buenos Aires

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial 17. El joven circulaba con el rostro cubierto y la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo.

Jimena Leguizamón

12 de enero de 2026,

Un joven de 20 años fue aprehendido en la localidad de Pozo Azul durante un operativo policial de investigación y control preventivo, luego de intentar escapar al advertir la presencia de efectivos y constatarse que la motocicleta en la que circulaba tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó cerca de las 22 del sábado 10 de enero, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Pozo Azul, sobre la Ruta Provincial N.º 17. En el lugar, efectivos de la División Investigaciones y Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XIV, junto al Departamento de Inteligencia Criminal de Frontera, detectaron a un motociclista que circulaba con el rostro cubierto por un pasamontañas y que, al notar el control, realizó maniobras evasivas e inició la huida.

Tras un seguimiento controlado, el sospechoso abandonó la motocicleta frente a una empresa de la zona, intentó embestir al personal policial y luego continuó la fuga a pie. Finalmente fue interceptado a pocos metros, donde ofreció resistencia al momento de ser reducido.

El detenido fue identificado como Lucas David D. M., domiciliado en Pozo Azul. Al verificar el rodado, una motocicleta Honda Wave 110 cc, se estableció que contaba con pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por robo en la provincia de Buenos Aires. El vehículo fue secuestrado y el joven quedó alojado en sede policial, a disposición del magistrado interviniente.

