Por estas horas, efectivos y familiares se encuentran en la búsqueda de la menor Marilu Isabel Garay de 16 años, quien desde el pasado domingo se encuentra desaparecida de su domicilio, ubicado en el barrio Avanti de Eldorado. Su padre la busca desesperadamente, ya realizó la denuncia y espera que vuelva lo antes posible. La adolescente presenta un cuadro de retraso madurativo.

En declaraciones, su padre Efrain Garay, en medio de la angustia que le genera esta situación manifestó que “ayer –por el domingo- a las 10 de la mañana Marilu me pidió para ir a la casa de una vecina a una cuadra acá, cuando la buscamos para comer me dijeron que no llegó ahí. En eso pasó un muchacho que me dice que ella estaba en una casa en la esquina, ahí fui y me encuentro que había chicos y chicas que me dijeron que no estaba ahí adentro, mientras que otros que sí, me dijeron que entre pero no lo hice, atrás de la casa hay un descampado y me parece por ahí se escaparon, entonces llamé a la Policía”.

Continuando con su relato, el progenitor de la chica desaparecida expresó que “la policía llegó al lugar, buscó, averiguó y le dijeron que se fue con el novio, ella es una chica que está enferma y de 16 años, nunca tuvo novio”, aseguró Garay.

La última vez que se la vio, el padre contó que Marilu “salió con short, remera y con chinela, porque se iba a ir ahí nomás, no sabemos qué hacer, algunos dicen que se fue a Piray, seguimos esperando que vuelva, acá la estamos esperando”, explicó el padre.

Para finalizar, Efrain Garay señaló que “no sabemos qué hacer y reclamo a mi hija, acá nunca le faltó nada y nunca tuve problema” y luego le dejó un mensaje: “Quiero que vuelva para hablar y si se quiere ir ella es libre de hacerlo”.

Intensa búsqueda de una menor en Eldorado. Foto: NM

Fuente: Norte Misionero