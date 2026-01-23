Incendio de un aserradero en Eldorado: se investigan las causas del siniestro.

Efectivos de la Unidad Regional III, junto al Centro Integral de Operaciones 911 y la Comisaría Seccional Primera, intervinieron en la noche del jueves en un incendio registrado en un aserradero ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 12 y la avenida Fundador, a la altura del kilómetro 6 de la ciudad de Eldorado.

El hecho fue reportado alrededor de las 22.15 a través del sistema de emergencias 911, que alertó sobre un foco ígneo en el Aserradero Asaguay S.A. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que personal de Bomberos Voluntarios ya se encontraba trabajando intensamente para controlar y extinguir el incendio.

Las llamas afectaron un galpón destinado al acopio de virutas. Según se informó, el establecimiento pertenece a Mara Carolina W., de 35 años. Como consecuencia del siniestro, solo se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas.

Incendio en un aserradero en Eldorado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el origen del incendio habría sido accidental. Las actuaciones continúan para establecer con precisión las circunstancias que dieron inicio al foco ígneo.