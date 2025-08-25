Histórica incautación de cocaína en Montecarlo: más de 10 kilos valuados en 200 millones de pesos.

La Policía de Misiones llevó adelante en Montecarlo un procedimiento considerado histórico, al incautar 10,889 kilos de clorhidrato de cocaína, valuados en más de 200 millones de pesos. La droga se hallaba oculta en un compartimiento del guardabarros de un automóvil y fue detectada durante un operativo cerrojo montado sobre la Ruta Nacional 12.

El procedimiento se inició el sábado 23 de agosto por la noche, cuando un equipo encubierto advirtió la salida de un vehículo desde Eldorado. A la altura del kilómetro 1520, efectivos de Seguridad Vial y Turismo interceptaron un Volkswagen Vento, cuyo chasis presentaba irregularidades. Una requisa con apoyo de un can especializado confirmó la existencia de un compartimiento oculto que contenía diez paquetes de cocaína.

El cargamento, según cálculos oficiales, alcanzaría para elaborar alrededor de 11 mil dosis destinadas al narcomenudeo. Los ocupantes del vehículo, dos hombres paraguayos de 30 y 38 años, quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado. Además de la droga y el rodado, se secuestraron tres teléfonos celulares para avanzar en la investigación sobre el origen y destino del estupefaciente.

Del operativo participaron agentes de la Unidad Regional III de Montecarlo junto al Grupo de Operaciones Especiales del NEA, integrado por fuerzas federales. En el lugar trabajaron personal de Infantería, Drogas Peligrosas y unidades especiales de la Policía de Misiones, con apoyo de canes entrenados en detección de narcóticos.

Las autoridades provinciales destacaron que se trató de la mayor incautación de cocaína realizada por la fuerza y una de las más importantes de la región. Señalaron además que este procedimiento se suma a otras recientes operaciones, que ya totalizan cerca de 20 kilos de cocaína secuestrados en lo que va de 2025 y más de un centenar de puntos de venta de drogas desarticulados.