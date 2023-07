Hermana de victima de acoso callejero en Eldorado denunció falta de respuesta de las autoridades.

En un testimonio impactante, la hermana de la joven acosada, Daiana Leitz, brindó detalles del traumático incidente que sufrió su familiar en plena luz del día. Según relató, todo ocurrió alrededor de las 11 del mediodía, cuando su hermana salió a hacer compras y fue interceptada por un desconocido a la salida del mercado.

En un primer momento, la víctima pensó que el hombre intentaba robarle, ya que le pidió dinero. Sin embargo, la situación se tornó aún más angustiante cuando el acosador la manoseó. Daiana Leitz asegura que su hermana no dudó en afirmar que el individuo tenía intenciones de hacerle algo más que robarle.

Lo preocupante es que esto no parece ser la primera vez que el acosador actúa impunemente en la zona. La familia de la víctima ha recibido información sobre un caso similar ocurrido dos meses antes, donde otra joven fue abusada por el mismo individuo. Aunque no se tiene certeza si se realizó alguna denuncia en aquel entonces, este hecho agrava la situación y genera indignación en la comunidad.

Ante esta terrible experiencia, la familia de la víctima se presentó una denuncia en la comisaría local, buscando justicia y protección para su ser querido. Sin embargo, la respuesta obtenida fue desalentadora.

Daiana Leitz expresó su frustración y decepción al afirmar que a su hermana no le creyeron y, en cambio, la culparon por no reaccionar o gritar en el momento del acoso. La joven estaba tan asustada que no pudo encontrar el tiempo ni el espacio para pedir ayuda. Además, el lugar carece de cámaras de seguridad, lo que dificulta aún más la posibilidad de obtener pruebas y dar con el acosador.

En medio de este panorama, Daiana Leitz hace un llamado urgente a la sociedad y las autoridades para que tomen medidas efectivas y eviten que situaciones tan angustiantes y dolorosas vuelvan a repetirse.

La falta de empatía y credibilidad hacia las víctimas puede desalentar la denuncia y perpetuar la impunidad de los acosadores. Es fundamental que las autoridades tomen en serio cada denuncia y brinden el apoyo necesario para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar que más personas sufran estos eventos traumáticos.