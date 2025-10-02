Hallaron un cuerpo en el río Paraná frente a Puerto Rico.

En la tarde de ayer miércoles, efectivos de Prefectura Naval Argentina hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná, a la altura del kilómetro 1736, frente a la localidad de Puerto Rico.

Al retirarlo hacia la orilla, se constató que se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años, en avanzado estado de descomposición. Según las primeras pericias realizadas por la División Criminalística y el médico policial, el deceso se habría producido entre dos y seis días atrás.

Las autoridades informaron que no se detectaron lesiones visibles y que, debido al deterioro del cuerpo, no fue posible establecer la causa de muerte en el lugar. Tampoco se hallaron documentos ni pertenencias que permitan su identificación.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente. La investigación sigue en curso para determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su fallecimiento.