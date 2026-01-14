Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una zona rural de Bernardo de Irigoyen.

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado ayer martes en una propiedad rural del Paraje San Sebastián, en jurisdicción de la ciudad de Bernardo de Irigoyen. El hecho es investigado por la Policía de Misiones y la Justicia, que trabajan para esclarecer las circunstancias del deceso.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:25, cuando un vecino se presentó en la comisaría local para informar que un trabajador rural había observado lo que aparentaba ser un cuerpo humano envuelto en una manta, mientras realizaba tareas de mantenimiento en un alambrado del lugar. Ante el aviso, una comisión policial se trasladó de inmediato a la zona.

Cerca de las 15:20, los efectivos confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición. A partir de tareas de enlace y cooperación, se estableció que podría tratarse de un hombre de 71 años, quien se encontraba desaparecido desde el 16 de diciembre de 2025 en la localidad brasileña de Dionicio Cerqueira.

El médico policial interviniente indicó que se trataría de una persona de sexo masculino, de entre 65 y 75 años, que utilizaba prótesis dental y vestía pantalón azul, remera clara y ojotas negras. El tiempo probable de muerte sería superior a los 25 días, aunque no fue posible determinar lesiones ni la causa del fallecimiento debido al estado del cuerpo.

Por disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de San Pedro, se ordenó la realización de la autopsia judicial y se inició el correspondiente sumario. En tanto, continúan las tareas investigativas para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.