Frustraron un robo en un predio de antenas y demoraron a dos personas en Eldorado.

Un rápido accionar policial permitió frustrar un intento de robo y demorar a dos personas ayer martes por la tarde en la ciudad de Eldorado, a la altura del kilómetro 5. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad Regional III, luego de un aviso al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un ilícito en curso.

El hecho se registró alrededor de las 15:00, cuando el personal policial acudió al predio de una antena de telefonía señalado en la denuncia. En las inmediaciones del lugar, los uniformados detectaron a un joven de 21 años que merodeaba en actitud sospechosa y que no pudo justificar su presencia, por lo que fue demorado de manera preventiva.

Durante la intervención, los efectivos advirtieron ruidos provenientes del interior del predio, motivo por el cual se solicitó refuerzo. En ese contexto, personal de la División Comando Oeste arribó al sitio y procedió a la demora de un adolescente de 16 años, identificado como Adrián G.

Las tareas investigativas permitieron establecer que habría un tercer implicado, quien logró darse a la fuga antes del arribo policial. La causa quedó a disposición de la Justicia y continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales.