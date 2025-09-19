Vía Eldorado / Cooperativas

Este viernes realizarán un simulacro de emergencia en la CEEL Eldorado

La actividad busca entrenar al personal de CEEL Gas en procedimientos de seguridad, mientras Bomberos Voluntarios supervisan el simulacro en el predio de la cooperativa.

Jimena Leguizamón
19 de septiembre de 2025,

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (CEEL) realizará este viernes, desde las 9, un simulacro de emergencia en su predio ubicado en el kilómetro 9.

La actividad forma parte de una capacitación en manipulación de garrafas de gas destinada al personal de CEEL Gas y dictada por los Bomberos Voluntarios de Eldorado.

Durante el ejercicio se registrarán movimientos de vehículos de emergencia en la zona, por lo que la cooperativa recomendó a los vecinos no alarmarse ante la presencia de los móviles y tomar las precauciones habituales.

