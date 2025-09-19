Este viernes realizarán un simulacro de emergencia en la CEEL Eldorado.

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (CEEL) realizará este viernes, desde las 9, un simulacro de emergencia en su predio ubicado en el kilómetro 9.

La actividad forma parte de una capacitación en manipulación de garrafas de gas destinada al personal de CEEL Gas y dictada por los Bomberos Voluntarios de Eldorado.

Durante el ejercicio se registrarán movimientos de vehículos de emergencia en la zona, por lo que la cooperativa recomendó a los vecinos no alarmarse ante la presencia de los móviles y tomar las precauciones habituales.