Estafa a egresados en Eldorado: quién es la madre acusada de perder en el casino más de 17 millones de pesos de la fiesta

El escándalo por la desaparición del dinero destinado a la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado sumó en las últimas horas nuevos elementos que profundizan la conmoción social. La mujer denunciada por las familias, Romina Enríquez, no solo admitió haber utilizado los fondos en apuestas, sino que también quedó expuesta su relación sostenida con el mundo del juego y los casinos online.

Enríquez era la madre encargada de administrar la recaudación para la recepción de fin de año de 35 estudiantes. A lo largo de ocho meses, las familias reunieron cerca de 17,5 millones de pesos mediante el pago de cuotas mensuales. Sin embargo, al momento de concretar los pagos finales, se encontraron con que el dinero no estaba disponible y que la mayoría de los servicios contratados —catering, DJ, iluminación y fotografía— figuraban impagos, con excepción de una seña inicial del salón.

Con el avance del caso, trascendió que Enríquez estaría vinculada al blog CasinoTopsOnline, un sitio en el que durante más de cinco años publicó artículos relacionados con la industria del juego, estrategias de apuestas y análisis del sector. En su perfil, ella misma se presentaba como una apasionada del juego y referente en tendencias y novedades del rubro, con el objetivo de brindar información especializada a los lectores.

El blog, que registró actividad hasta mayo de 2023, aparece asociado al dominio 1xbetar2.com, que se presenta como representante de la marca 1xBet en Argentina. En ese espacio se promocionan apuestas deportivas y juegos de casino, y se menciona que la empresa tendría sede en Limassol, Chipre, con licencia de juego en Curazao.

La situación tomó mayor dimensión pública tras la difusión de un mensaje de WhatsApp que Enríquez envió a otra madre del curso, en el que reconoció su adicción al juego y el uso del dinero recaudado. En ese intercambio, admitió haber apostado los fondos con la intención de recuperarlos, lo que derivó en un perjuicio cada vez mayor.

Chat de una de las madres estafadas con la acusada, donde reconoció perder el dinero debido a su "problema" con el juego.

Las familias señalaron que durante meses solicitaron comprobantes de pago y contratos, pero que siempre recibían excusas o promesas de entrega posterior. Cuando el faltante quedó al descubierto, el impacto fue inmediato: de los más de 17 millones reunidos, no se había cubierto ni siquiera una parte significativa de los compromisos asumidos, lo que obligó a reorganizar de urgencia la recepción para que los alumnos no perdieran su noche de egreso.

En el plano judicial, la acusada presentó un informe psiquiátrico y, a través de su defensa, solicitó la eximición de prisión. La causa continúa en etapa de investigación, mientras el caso reaviva el debate sobre la ludopatía, la responsabilidad en el manejo de fondos comunitarios y la necesidad de mayores controles en torno a las apuestas y al juego online.