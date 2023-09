Escándalo de abuso sexual y amenazas sacude la Municipalidad de Colonia Delicia.

El tranquilo municipio de Colonia Delicia se ve sacudido por un escándalo que involucra al subsecretario de Hacienda de la localidad, quien enfrenta graves acusaciones de abuso sexual y amenazas por parte de una joven empleada municipal.

Según la víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, los terribles eventos se desarrollaron durante varios meses en el despacho del funcionario. La joven, contratada en la Municipalidad desde febrero, relató que la situación comenzó como una visita rutinaria para cobrar su salario mediante cheques.

“Él es el secretario tesorero, el secretario de Hacienda; al principio me iba a buscar mi cheque y todo bien. En un momento, este hombre comienza a hacerme preguntas y a preguntarme cosas de mi vida, queriendo entablar una amistad o no sé”, denunció la joven.

El testimonio de la víctima detalla que el acusado le ofreció favores que iban desde conseguirle un departamento hasta apoyarla en sus estudios. Fue en ese contexto, según la denunciante, cuando el hombre la habría tocado sin su consentimiento, seguido de amenazas.

“Se acercó a mi lado, mientras estaba sentada empezó a manosearme el pecho, de manera rápida por si alguien entraba, me levanté, le dije que no iba a tener nada con él. Me contestó que si yo no accedía a tener algo con él me iba a cortar el sueldo”, relató la joven en su declaración ante la policía.

Además, la víctima también reveló que cuando fue a cobrar su salario del mes siguiente, el sujeto la amenazó nuevamente, alegando que la decisión venía directamente del intendente. “Me presenté a cobrar, me pagó, pero me dijo que era el último mes, que era orden del intendente. Pero me dijo que si accedía a tener algo con él iba a hablar con el intendente”, dijo la denunciante.

De manera perturbadora, la joven también compartió que al confiar en su esposo, quien también trabaja en la municipalidad, este le mencionó que “hay comentarios que sucedió lo mismo con otras chicas, pero no se animaron a denunciarlo”.

El caso ha conmocionado a la comunidad de Colonia Delicia, y se espera que la investigación del Juzgado de Instrucción N° 1 de la 3ª Circunscripción Judicial arroje luz sobre esta escalofriante situación que ha dejado a todos atónitos. Las autoridades municipales aún no han emitido comentarios sobre el asunto.