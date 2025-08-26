Eldorado: vecinos del Barrio Roulet atraparon a un sospechoso y reclaman la reapertura del destacamento policial.

El pasado sábado por la mañana, vecinos del Barrio Roulet de Eldorado, se organizaron para detener a un hombre que intentaba vender una garrafa y un bolso con herramientas, presuntamente robadas en la zona. La situación expuso nuevamente la preocupación por la inseguridad y el pedido de reactivar un destacamento policial que permanece abandonado desde hace más de una década.

De acuerdo a lo trascendido, el episodio comenzó cuando el presidente de la comisión vecinal advirtió al sospechoso en un comercio local e intentó dar aviso a las autoridades. Ante la demora en la respuesta, recurrió al grupo de WhatsApp del barrio, donde los vecinos se alertaron rápidamente. Una grabación aportada por una residente permitió identificar al individuo, lo que facilitó su localización.

Con la colaboración de jóvenes del barrio y de un policía retirado, el sospechoso fue retenido hasta la llegada del móvil policial. Posteriormente se comprobó que las herramientas habían sido robadas de la vivienda de una vecina, mientras que la procedencia de la garrafa todavía está en investigación.

La situación fue interpretada por los vecinos como una consecuencia directa de la falta de presencia policial en la zona. El destacamento del barrio lleva más de diez años sin funcionar, a pesar de los reiterados pedidos de reactivación y de los aportes económicos y materiales que en su momento realizó la comunidad para intentar rehabilitarlo.

Desde la comisión vecinal anticiparon que seguirán insistiendo en el diálogo con las autoridades para obtener soluciones concretas, aunque no descartan medidas más drásticas si no reciben respuestas. La demanda central sigue siendo garantizar mayor seguridad y evitar que los residentes deban recurrir nuevamente a intervenciones directas frente a hechos delictivos.

Fuente: Eldopolis