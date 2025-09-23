El Ministerio de Salud de Misiones informó que durante la madrugada del lunes se registró un nuevo hecho de vandalismo en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Antiguo Centro, en el kilómetro 2 de Eldorado. Los delincuentes accedieron al edificio tras abrir un boquete en una de las paredes laterales y sustrajeron diversos insumos.

Además de llevarse materiales médicos, rompieron vidrios, dañaron sanitarios, desordenaron documentación clínica y provocaron la pérdida de un número importante de vacunas al sustraer el motor de la heladera destinada a su conservación.

Eldorado: vandalizaron un CAPS y se perdió un importante lote de vacunas.

Desde la cartera sanitaria provincial advirtieron que el ataque no solo ocasiona un perjuicio económico, sino que impacta directamente en la comunidad, que quedó momentáneamente sin insumos ni atención en el centro afectado.