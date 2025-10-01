Eldorado: una camioneta se despistó por falla en los frenos e ingresó a una vivienda.

Cerca de las 16:50 de ayer martes, una camioneta Mitsubishi protagonizó un despiste en la intersección de la avenida San Martín y Ameghino, a la altura del kilómetro 2 de Eldorado.

De acuerdo con el parte policial, el rodado perdió el control a raíz de una falla en el sistema de frenos y terminó ingresando a una propiedad privada. El conductor, un hombre de 32 años, salió ileso del siniestro.

El hecho ocasionó daños materiales en el inmueble, por lo que la Policía notificó de inmediato al encargado de la vivienda afectada.