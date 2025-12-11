Eldorado renovó su Concejo Deliberante y despidió a los ediles de mandato cumplido.

Ayer miércoles se llevó a cabo la ceremonia de asunción de los nuevos integrantes del Concejo Deliberante de Eldorado, en un acto desarrollado en el Polideportivo Municipal Héctor Hugo Ligorria, en el kilómetro 9. Tomaron juramento y ocupan desde hoy sus bancas Ornella Beccaluva y Alejandro Arenhardt por el Frente Renovador, y Esteban Nöller en representación de La Libertad Avanza.

Durante la actividad también se oficializó la finalización del mandato de los concejales Mauricio Acevedo Leal (Frente Renovador), Sebastián Tiozzo (PAyS) y Daniel González (Unión Cívica Radical), quienes culminaron su labor legislativa. Con la renovación parcial y la continuidad de María Cristina Bandera, Leonardo Frey y Fernando Montiel, el cuerpo deliberativo queda conformado por dos fuerzas con representación: el Frente Renovador y La Libertad Avanza.

Agradecimientos y balance de gestión

Los ediles de mandato cumplido brindaron emotivos discursos de despedida. Sebastián Tiozzo agradeció el acompañamiento recibido y destacó la experiencia acumulada: señaló que fue un desafío que exigió “entrega y dedicación”, y remarcó el aprendizaje obtenido a lo largo del periodo. También valoró el trabajo del personal municipal y llamó a fortalecer el compromiso político y el rol de la democracia.

Daniel González, por su parte, repasó los proyectos impulsados durante su gestión y sostuvo que continuará vinculado a la actividad política. En su mensaje, subrayó la importancia del diálogo institucional y mencionó los desafíos pendientes, entre ellos la situación del transporte público. Además, recordó con emoción a su compañero Diego Rodríguez Larcher.

A su turno, Mauricio Acevedo Leal expresó palabras de gratitud y también evocó a Rodríguez Larcher, a quien reemplazó tras su fallecimiento. Destacó el respeto institucional que marcó su paso por el Concejo y expresó confianza en la labor del nuevo cuerpo legislativo.

La jornada concluyó con el compromiso de los nuevos representantes y el reconocimiento al trabajo realizado por quienes dejaron sus bancas.

Fuente: Eldópolis