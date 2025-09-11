Eldorado: realizarán un operativo sanitario para mascotas en el barrio Iberia.

El Centro de Veterinaria y Zoonosis de Eldorado llevará adelante este miércoles un nuevo operativo sanitario en el barrio Iberia.

La jornada se desarrollará de 15 a 17:30 en el quincho ubicado en la intersección de las calles Gramado y Sebastián Gaboto, en el kilómetro 4.

Durante la actividad se ofrecerán de manera gratuita vacunación antirrábica, desparasitación, control de enfermedades zoonóticas y atención médica veterinaria para las mascotas de los vecinos.

Desde la Municipalidad informaron que, en caso de lluvia, el operativo será reprogramado para una nueva fecha.