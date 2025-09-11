Vía Eldorado / Mascotas

Eldorado: realizarán un operativo sanitario para mascotas en el barrio Iberia

El Centro de Veterinaria y Zoonosis brindará esta tarde vacunación, desparasitación y controles gratuitos en el kilómetro 4.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

11 de septiembre de 2025,

Eldorado: realizarán un operativo sanitario para mascotas en el barrio Iberia
Eldorado: realizarán un operativo sanitario para mascotas en el barrio Iberia.

El Centro de Veterinaria y Zoonosis de Eldorado llevará adelante este miércoles un nuevo operativo sanitario en el barrio Iberia.

La jornada se desarrollará de 15 a 17:30 en el quincho ubicado en la intersección de las calles Gramado y Sebastián Gaboto, en el kilómetro 4.

Durante la actividad se ofrecerán de manera gratuita vacunación antirrábica, desparasitación, control de enfermedades zoonóticas y atención médica veterinaria para las mascotas de los vecinos.

Desde la Municipalidad informaron que, en caso de lluvia, el operativo será reprogramado para una nueva fecha.

Temas Relacionados

MÁS DE Mascotas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS