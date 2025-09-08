Vía Eldorado / Seguridad

Eldorado presentó la Guardia Urbana para reforzar la seguridad ciudadana

El nuevo equipo tendrá funciones preventivas y de apoyo a la Policía, con recorridos por distintos puntos de la ciudad y un móvil equipado para patrullajes.

Jimena Leguizamón

8 de septiembre de 2025,

En la tarde del viernes, la ciudad de Eldorado presentó oficialmente a la Guardia Urbana, un equipo destinado a fortalecer la seguridad ciudadana y acompañar a los vecinos en el cuidado del espacio público.

Su labor será preventiva, de control y de apoyo a la Policía de Misiones y al sistema de emergencias 911, con patrullajes planificados en diferentes puntos de la ciudad.

El cuerpo está conformado por agentes con experiencia en seguridad y tránsito, y cuenta con un móvil equipado para sus recorridos. Próximamente, se sumarán motocicletas para ampliar la cobertura y la presencia en la vía pública.

