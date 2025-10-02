Eldorado ofrecerá un taller gratuito sobre economía digital y blockchain.

La Municipalidad de Eldorado anunció la realización del taller gratuito “Economía Digital – Dinero en la era del Blockchain”, que tendrá lugar el próximo martes 7 de octubre, de 14 a 16 horas, en la Cámara de Comercio de la ciudad.

La propuesta está orientada a emprendedores, comerciantes y al público en general que desee interiorizarse en el funcionamiento de esta tecnología, sus aplicaciones prácticas y el papel que cumple como herramienta clave en el presente y futuro de las finanzas digitales.

Durante la capacitación, los asistentes podrán conocer cómo utilizar blockchain para cobrar, pagar y ahorrar en dólares de manera segura y eficiente.

Quienes estén interesados en participar pueden obtener más información o inscribirse a través del teléfono 3751 310944.