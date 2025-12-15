Eldorado lleva la “Magia de la Navidad” a los barrios con actividades para toda la familia.

La Municipalidad de Eldorado anunció la realización de “La magia de la Navidad en los Barrios”, una serie de jornadas comunitarias que se desarrollarán desde este martes 16 y hasta el viernes 19 de diciembre, con el objetivo de generar espacios de encuentro y recreación en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Niñez y Adolescencia y contempla actividades pensadas especialmente para niños, niñas y sus familias, con propuestas lúdicas, creativas y participativas. En cada barrio, las jornadas se llevarán adelante en el horario de 17:00 a 19:00.

De acuerdo al cronograma difundido por el municipio, el martes 16 las actividades tendrán lugar en el barrio Somrau, en el kilómetro 13; el miércoles 17 se trasladarán al barrio 8 de Diciembre; el jueves 18 se realizarán en el barrio Los Lapachos, en el playón ubicado frente a la Escuela N.º 858; y el viernes 19 el cierre será en el barrio Puerto Pinares, kilómetro 1, en el Centro Integrador Comunitario (CIC).

Desde la Municipalidad invitaron a los vecinos a participar de las jornadas y destacaron que la propuesta busca fortalecer la convivencia barrial, promover la participación comunitaria y acercar actividades recreativas a los distintos puntos de Eldorado en el marco de las celebraciones de fin de año.