Eldorado intensifica controles contra el mosquito que transmite el dengue.

La Municipalidad de Eldorado, a través de la Dirección de Ambiente, lleva adelante un operativo de control y prevención contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, Zika y chikungunya.

Las tareas se centran en la colocación de ovitrampas y acciones de ovifocal en los barrios donde los sensores registran la presencia de huevos del vector.

Según informaron desde el municipio, ante un resultado positivo se actúa de inmediato con medidas de control específicas. Además, agentes municipales recorrerán los domicilios, debidamente identificados, para dialogar con los vecinos y reforzar la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua en los hogares.

El llamado a la comunidad apunta a mantener la colaboración permanente, ya que la eliminación de criaderos sigue siendo la estrategia más efectiva para frenar la proliferación del mosquito.