Eldorado iniciará en febrero el asfaltado de la calle Salto Alegría.

La Municipalidad de Eldorado anunció el inicio de la obra de asfaltado de la calle Salto Alegría, una intervención prevista para febrero de 2026 que tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación en ese sector de la ciudad.

El proyecto contempla una primera etapa de obras hidráulicas, que incluirán entubados y la construcción de sumideros, con una inversión estimada en 31.700.000 pesos. Estas tareas buscan optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en la zona.

A su vez, se ejecutarán 3.095 metros lineales de cordón cuneta y badenes, con un presupuesto de 138.900.000 pesos, lo que permitirá ordenar el drenaje pluvial y mejorar la seguridad vial.

La intervención se completará con el asfaltado de aproximadamente 15.900 metros cuadrados de calzada, una obra que demandará una inversión de 933.000.000 pesos. En total, el monto destinado al proyecto asciende a 1.103.600.000 pesos.

Desde el municipio indicaron que los trabajos mejorarán la conectividad, facilitarán el tránsito diario y beneficiarán de manera directa a los vecinos y a quienes circulan habitualmente por la calle Salto Alegría, en el marco de un plan de fortalecimiento de la infraestructura urbana de Eldorado.