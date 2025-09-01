Lo que comenzó como un control de rutina en Eldorado terminó con un importante golpe al narcotráfico. Prefectura Naval detuvo a un hombre y secuestró más de 73 kilos de droga en un operativo realizado en la zona de Puerto Paticuaí.

El procedimiento se inició cuando los agentes detectaron un vehículo sospechoso en el camino costero. Al interceptarlo, el conductor intentó huir hacia una vivienda cercana, pero fue arrestado. Con la asistencia de canes antinarcóticos, se hallaron 125 paquetes de droga con un peso total de 73 kilos, valuados en más de 219 millones de pesos.

Además, se decomisó un arma con municiones, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y el rodado, lo que elevó el valor de lo secuestrado a 243 millones de pesos.

Eldorado: detuvieron a un hombre con 73 kilos de droga en un control de Prefectura.

En el caso intervino el Juzgado Federal de Eldorado y la Fiscalía a cargo de Pablo Kulchar. El detenido permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.