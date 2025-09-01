Vía Eldorado / Drogas

Eldorado: detuvieron a un hombre con 73 kilos de droga en un control de Prefectura

El procedimiento se realizó en Puerto Paticuaí, donde los efectivos incautaron además un arma, celulares, dinero y un vehículo. El valor total de lo secuestrado supera los 243 millones de pesos.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

1 de septiembre de 2025,

Eldorado: detuvieron a un hombre con 73 kilos de droga en un control de Prefectura
Eldorado: detuvieron a un hombre con 73 kilos de droga en un control de Prefectura.

Lo que comenzó como un control de rutina en Eldorado terminó con un importante golpe al narcotráfico. Prefectura Naval detuvo a un hombre y secuestró más de 73 kilos de droga en un operativo realizado en la zona de Puerto Paticuaí.

El procedimiento se inició cuando los agentes detectaron un vehículo sospechoso en el camino costero. Al interceptarlo, el conductor intentó huir hacia una vivienda cercana, pero fue arrestado. Con la asistencia de canes antinarcóticos, se hallaron 125 paquetes de droga con un peso total de 73 kilos, valuados en más de 219 millones de pesos.

Además, se decomisó un arma con municiones, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y el rodado, lo que elevó el valor de lo secuestrado a 243 millones de pesos.

Eldorado: detuvieron a un hombre con 73 kilos de droga en un control de Prefectura.
Eldorado: detuvieron a un hombre con 73 kilos de droga en un control de Prefectura.

En el caso intervino el Juzgado Federal de Eldorado y la Fiscalía a cargo de Pablo Kulchar. El detenido permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Temas Relacionados

MÁS DE Drogas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS