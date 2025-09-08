Eldorado: detuvieron a dos hombres cuando intentaban robar maquinarias de un predio.

Efectivos de la comisaría de Mado, dependiente de la Unidad Regional III, detuvieron a dos hombres en Eldorado cuando intentaban sustraer maquinarias de un predio privado ubicado en el kilómetro 17 de la ruta provincial 18.

El procedimiento se inició cerca de las 23 del pasado sábado, luego de que el propietario del lugar advirtiera la presencia de desconocidos ingresando con un camión Mercedes Benz y una camioneta Amarok. Inmediatamente, la Policía desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar a los sospechosos y asegurar la zona.

En el interior del camión se hallaron dos tractores, tablones de madera y piezas de maquinaria desarmada, elementos presuntamente sustraídos del predio. Tanto los vehículos como la carga fueron secuestrados en el lugar.

Los detenidos, junto con lo incautado, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, que continúa con la investigación del caso.