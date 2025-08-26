Vía Eldorado / Obra Pública

Eldorado avanza con el recambio de luminarias led en la vía pública

Los trabajos se concentraron en la Avenida Córdoba y la Calle América, en el marco del plan de mantenimiento y embellecimiento urbano que impulsa la Municipalidad.

Jimena Leguizamón
26 de agosto de 2025,

La Municipalidad de Eldorado llevó adelante tareas de recambio de luminarias led en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la visibilidad en la vía pública y contribuir a la seguridad vial.

En esta etapa, los trabajos se concentraron sobre la Avenida Córdoba y la Calle América.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa forma parte del plan de mantenimiento y embellecimiento urbano, que busca garantizar un tránsito más seguro y brindar a los vecinos una ciudad con mejores condiciones.

