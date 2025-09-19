Vía Eldorado / Hospitales públicos

El Hospital SAMIC Eldorado atenderá con normalidad este viernes

La aclaración se da luego de las versiones sobre un supuesto asueto por el Día de la Sanidad. Este viernes se prestará servicios habituales.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

19 de septiembre de 2025,

El Hospital SAMIC Eldorado confirmó que este viernes la atención será normal en todas sus áreas y servicios, despejando dudas surgidas por versiones sobre un supuesto asueto por el Día de la Sanidad.

Desde la institución aclararon que la medida alcanza únicamente al Parque de la Salud de Posadas y a los hospitales que dependen directamente de su administración.

De esta manera, reiteraron a la comunidad que el centro de salud continuará prestando servicios habituales y garantizando la atención a toda la población.

