Detuvieron en San Pedro a uno de los acusados por el homicidio en ocasión de robo en Puerto Piray.

Efectivos policiales de San Pedro detuvieron a uno de los acusados por el homicidio en ocasión de robo ocurrido en marzo en Puerto Piray, donde un joven de 24 años fue asesinado de un disparo durante un intento de robo de su motocicleta.

El procedimiento se concretó este jueves alrededor de las 13, tras varios meses de tareas de inteligencia, vigilancia y rastrillajes llevados adelante por personal de la División Investigaciones y Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XIV. En ese contexto fue arrestado Sergio A. L., de 33 años, conocido como “Layano”, quien tenía un pedido de detención vigente por la causa.

El operativo se desarrolló en el paraje La Virgen, jurisdicción de San Pedro. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó huir internándose en una zona de espesa vegetación, pero fue rápidamente alcanzado y reducido por los investigadores.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un arma de fuego tipo pistolón, municiones de distintos calibres y un bolso. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.

Tras su detención, el acusado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición del Juzgado interviniente, previo examen médico de rigor.

El crimen que se investiga ocurrió el 29 de marzo, cerca de las 23, cuando efectivos de la Comisaría de Puerto Piray hallaron a un hombre sin vida sobre la Ruta Provincial 16, a unos 400 metros de la Ruta Nacional 12. La víctima fue identificada como Carlos Fabián Alzoya, de 24 años.

Según las primeras averiguaciones, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de 150 cc intentaron sustraerle su rodado. En ese contexto efectuaron disparos con un arma de fuego, provocándole heridas fatales, y luego escaparon por la Ruta Nacional 12 en dirección a Eldorado.

Tras el hecho, la Dirección Homicidios, junto a dependencias jurisdiccionales, desplegó un amplio trabajo investigativo que incluyó toma de testimonios, análisis de información, reconstrucción del recorrido de fuga y tareas de inteligencia. Estas acciones permitieron identificar a los presuntos autores y las zonas donde se ocultaban.

Como resultado de las medidas judiciales, allanamientos y rastrillajes realizados en distintos puntos de la provincia, se logró la detención de uno de los implicados. En tanto, continúa la búsqueda del segundo sospechoso, quien permanece prófugo.