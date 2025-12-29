Detuvieron al acusado del femicidio de Noelia Fonseca en Bernardo de Irigoyen y secuestraron un arma

El caso salió a la luz durante la madrugada del domingo 28 de diciembre, cerca de las 4, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda del barrio Obrero y encontraron a la víctima, de 30 años, sin vida y con una herida provocada por un arma de fuego.

En el lugar trabajaron peritos de la División Policía Científica junto al médico policial, quien determinó como causa probable de muerte un traumatismo encéfalo craneano severo ocasionado por un disparo. Ante este resultado, se dispuso la realización de la autopsia correspondiente.

Tras el hecho, la fuerza provincial puso en marcha un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes, controles vehiculares, un cerrojo policial y tareas investigativas basadas en el análisis de información recolectada de distintas fuentes. Estas acciones permitieron identificar rápidamente al presunto autor del disparo.

Como resultado del operativo, este lunes 29 de diciembre alrededor de las 9, los efectivos detuvieron a Emerson Tomás G., de 24 años, quien fue localizado mientras se encontraba junto a su empleador. Al advertir la presencia de un retén policial, el sospechoso manifestó que se dirigía a una dependencia policial para entregarse. No obstante, los investigadores no descartan que haya existido colaboración en su fuga, una hipótesis que forma parte de las actuaciones en curso.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego calibre .32 de origen brasileño, además de cartuchos, una vaina servida y una mochila, elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

Por disposición del Juzgado interviniente, el acusado fue trasladado a la Comisaría de la Mujer de Bernardo de Irigoyen, donde permanece detenido mientras continúan las diligencias para el total esclarecimiento del femicidio.