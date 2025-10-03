Vía Eldorado / Robo

Detuvieron a un joven que intentó robar una casa untado en aceite

Ocurrió en el barrio Parque Schwelm. El sospechoso, de 24 años, fue sorprendido cuando intentaba entrar por una ventana.

Jimena Leguizamón
3 de octubre de 2025,

Un insólito intento de robo se registró en la mañana de ayer en el barrio Parque Schwelm, donde un joven de 24 años, identificado como Matías y conocido como “Penayo”, fue detenido tras intentar ingresar a una vivienda utilizando aceite comestible para deslizarse entre las rejas de una ventana.

La maniobra fue advertida por un vecino, que alertó de inmediato al 911. Minutos después, efectivos del Comando Oeste intervinieron en el lugar y lograron aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la sede policial.

El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras se avanza con las investigaciones correspondientes.

