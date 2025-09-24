Detuvieron a un joven en Puerto Piray tras amenazar a su pareja y secuestraron un arsenal en su casa.

Un hombre de 25 años fue detenido en Puerto Piray luego de ser denunciado por su pareja por amenazas de muerte. La intervención policial permitió además el secuestro de cinco armas de fuego y proyectiles de distintos calibres en su vivienda del barrio Mborá, en Montecarlo.

La denuncia fue radicada por una joven de la misma edad en la Comisaría de la Mujer, lo que motivó un operativo cerrojo que terminó con la captura del sospechoso en una zona de pinares.

Tras la detención del acusado, la Justicia autorizó un allanamiento en su domicilio, donde se incautaron dos armas cortas —una de ellas tipo revólver—, una de fabricación casera, dos escopetas y una importante cantidad de municiones calibre 22.

El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se investigan la procedencia de las armas y las circunstancias que rodearon el caso.